بثت وسائل إعلام عراقية، الأحد، مقطع فيديو أثار صدمة لدى الشارع العراقي، وتظهر فيه أم وهي تلقي بطفليها في مياه نهر دجلة بالعاصمة بغداد انتقاماً من طليقها، فيما أظهر فيديو آخر ردة فعل والد الطفلين الذي أصابته الصدمة.



ويظهر في الفيديو أم كانت تحمل طفلين أحدهما عمره سنة والثاني 3 سنوات، وكانت تمشي على جسر الأئمة في العاصمة العراقية، وبينما كان الشارع خالياً من الحركة، أقدمت الأم على رمي طفليها من على الجسر وألقت بهما في المياه في مشهد صادم.



بعد ذلك سارعت الأم في الذهاب من المكان قبل أن تلقي نظرة على النهر فيما بدا أنه نظرة أخيرة منها على طفليها.



ونقل موقع "روداوو" عن مصادر مطلعة -لم يسمّها- قولها إن "الشرطة النهرية "لم تتمكن من إنقاذ الطفلين، لكنها انتشلت جثتيهما"، فيما اعتقلت القوات الأمنية الأم وهي من منطقة الشعب، وتم تسليمها إلى الشعبة الخامسة.



وفي مقطع فيديو آخر نشرته "قناة دجلة" على حسابها في موقع تويتر، يظهر والد الطفلين أمام الجسر الذي أُلقي منه الولدان، ويظهر الأب في الفيديو وهو يصرخ بشدة ويبكي من فعل الأم.