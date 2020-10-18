طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوزراء المعنيين بشؤون الأمن في البلاد باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية جريمة قتل معلم تاريخ.



وأفاد قصر الإليزيه، في بيان، بأن ماكرون ترأس اليوم الأحد جلسة استثنائية لمجلس الدفاع الفرنسي لبحث قضايا التصدي للإرهاب في فرنسا، حيث "طالب رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة هذا التهديد".



وذكرت قناة "BFM" الفرنسية أن الاجتماع تكلل باتخاذ قرار تشديد إجراءات الأمن في المؤسسات التعليمية ورفع درجة الاهتمام بالتدوينات والرسائل المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضحت القناة أنه تم بعد جريمة القتل رصد أكثر من 20 منشورا دعما لهذه الجريمة التي صنفتها السلطات عملا إرهابيا، وتعهدت أجهزة الأمن بمحاسبة ناشري هذه الرسائل.



كما قررت السلطات الفرنسية تشديد مراقبة أنشطة الجمعيات التي يشتبه في قيامها بنشر "الدعاية الإسلامية المتطرفة".



وقال مصدر من نقابة الشرطة الفرنسية ليل الأحد الى الاثنين ، إن فرنسا تستعد لطرد 231 أجنبياً مدرجون على قائمة المراقبة الحكومية للاشتباه في أنهم يتبنون معتقدات دينية متطرفة، وذلك بعد يومين من قيام متشدد ذي أصول شيشانية بقطع رأس أحد المعلمين.



من بين هؤلاء يوجد 180 شخصاً في السجن حالياً، بينما سيتم اعتقال 51 آخرين في الساعات المقبلة، بحسب المصدر نفسه.



إذاعة أوروبا 1 ذكرت أن "وزير الداخلية طلب من الرباط خلال زيارته للمغرب، الأسبوع الماضي، استعادة 9 من مواطنيه المتطرفين في وضع غير قانوني".



كما أضافت أن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانين يعتزم زيارة الجزائر، الأحد والإثنين المقبلين، وتونس في الأسبوع الذي يليه، بهدف بحث عدة قضايا، وفي مقدمتها، حق اللجوء.