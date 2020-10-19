ستعرف بداية من صبيحة اليوم الإثنين عدة بلديات وأحياء في المقاطعات الإدارية لبئر مراد رايس وبوزريعة وسيدي امحمد انقطاعا في التزود بالماء الشروب ، بسبب أشغال الصيانة الت ستقوم بها مؤسسة المياه والتطهير للجزائر"سيال" على مستوى محطة بئر مراد رايس.

وأوضح بيان لمصالح ولاية الجزائر أنه "سيتم مؤقتا توقيف عملية التزويد بالماء الشروب، صبيحة اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، بداية من الساعة التاسعة ( 09:00) صباحا إلى غاية الساعة الثانية ( 14:00) زوالا، للقيام بأشغال الصيانة الكهربائية على مستوى محطة بئر مراد رايس، على أن يستأنف توفير هذه الخدمة تدريجيا بداية من الساعة الثالثة (15:00) بعد الظهر.

وأضاف ذات المصدر أن انقطاع المياه سيمس كامل أحياء بلدية بئر مراد رايس باستثناء حي الينابيع. وبلديات حيدرة والأبيار كلياوبن عكنون والمرادية جزئيا.وعليه ستسخر مؤسسة "سيال" صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية، المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.

كما تضع المؤسسة تحت تصرف زبائنها رقم مركز مكتب الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لإستقبال إستفسارتهم وإنشغالاتهم.