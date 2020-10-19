دعت مصالح ولاية الجزائر ممارسي الأنشطة التجارية والخدماتية إلى احترام الإجراءات والتدابير المتضمنة في البروتوكول الصحي، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت ذات المصالح في بيان نشرته مساء أمس عبر موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أنه "أمام اللامبالاة وعدم احترام إجراءات البروتوكول الصحي على مستوى بعض المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والفضاءات الكبرى ووسائل النقل العمومي، سيتم تعزيز جهاز مراقبة النشاطات التجارية وإرفاقه ببرنامج زيارات فجائية لمختلف المحلات التجارية ووسائل النقل العمومي ليلا ونهارا وعبر كافة إقليم ولاية الجزائر للوقوف على مدى احترام أصحاب المحلات والناقلين للشروط الوقائية والإجراءات الصحية المعتمدة في هذا الشأن".

وشددت مصالح ولاية الجزائر على أنه سيتم تطبيق "بكل حزم وصرامة" كافة العقوبات المنصوص عليها قانونا، مع اتخاذ قرارات الغلق الفوري في حق أصحاب المحلات وتجميد النشاط بالنسبة للناقلين المخالفين للقواعد والبروتوكولات الصحية، خاصة ـ يضيف ذات المصدرـ ما تعلق باحترام قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية واستعمال المطهر الكحولي والانقياد التام بمواقيت الحجر الصحي الجزئي المطبق من الساعة الحادية عشر ليلا إلى غاية الساعة السادسة صباحا من اليوم الموالي.

للإشارة فإن ولاية الجزائر تعد في الأسابيع الأخيرة بؤرة لتفشي فيروس كورونا مقارنة ببقية ولايات الوطن الأخرى.