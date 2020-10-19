أصيب وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي وزوجته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن مكتبه في وقت متأخر من يوم الأحد.

ونقل المكتب عن الوزير قوله: "أنا الآن في الحجر الصحي بالمنزل، وما زلت أنا وزوجتي متفائلين بأننا سنتعافى تماما من هذا الفيروس".

وقالت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا إن حالات الإصابة بكورونا في البلاد منذ الإصابة الأولى في أوائل مارس، تجاوزت 700 ألف يوم الجمعة. وجاء إعلان الوزارة وسط مخاوف من موجة ثانية وشيكة في وقت تكافح فيه البلاد ركودا اقتصاديا.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت في الآونة الأخيرة من موجة ثانية من الوباء في بلد يقطنه 58 مليون نسمة، في حال تهاون المواطنون والسلطات وتوقفوا عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية.