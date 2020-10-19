توفي 3 أشخاص في حادث مرور خطير تمثل في اصطدام بين مركبتين ببلدية حاسي خليفة ولاية الوادي. وحسب ما أفادت به وحدات الحماية المدنية، فإن حادث المرور وقع في الساعات الأولى من صبيحة اليوم، بعد اصطدام قوي بين سيارة من نوع هيونداي أكسنت بسيارة من نوع هيونداي أتوس.

ووجدت وحدة الحماية المدنية لحاسي خليفة صعوبات في إخراج وإجلاء الضحايا بفعل قوة الاصطدام، كما تم تحويل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الولاية، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقات معمقة لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث المميت.

من جهة أخرى تدخلت وحدات ‎الحماية المدنية لولاية الوادي، مساء أمس الأحد، في حدود الساعة 21 و 58 دقيقة، إثر ‎حادث مرور، وقع بالطريق الوطني رقم 16 ببلدية ‎حاسي خليفة، والذي يتمثل في اصطدام بين سيارتين خلف الحادث وفاة شخصين وإصابة أخر تم إسعافه ونقله للمستشفى المحلي.

من جهتها تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الأغواط، مساء أمس، في حدود الساعة 20 و 25 دقيقة على إثر حادث مرور، وقع بالمكان المسمى سيدي معروف بالطريق الوطني رقم 47 ببلدية أفلو، يتمثل في اصطدام بين سيارتين خلف وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 06 آخرين تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.