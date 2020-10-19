احتفل محرك البحث الأشهر في العالم "غوغل" بالذكرى 110 لميلاد الموسيقار الكبير الراحل فريد الأطرش.

ووضع "غوغل" صورة الموسيقار الراحل بجوار "العود" في واجهة صفحته الرئيسية التي يطالعها الملايين.

ولد الفنان الراحل فريد الأطرش في 19 أكتوبر 1910، وتوفي في 26 ديسمبر 1974، وهو موسيقي ومطرب وممثل. وينتمي إلى آل الأطرش وهم إحدى العائلات العريقة في جبل العرب جنوبي سوريا.

وقد قدم فريد أعمالا مهمة في الموسيقى والغناء العربي، وحصل على قلادة النيل العظمى. وهي أرفع درجة تكريم مصرية، وتمنح للأشخاص الذين قدموا إسهاما مميزا يؤثر على حياة المصريين.

وقدم فريد الأطرش 31 فيلما سينمائيا، ومن أشهر أفلامه حبيب العمر، عهد الهوى، حكاية العمر كله، وغيرها من الأعمال السينمائية.