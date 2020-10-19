أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان نشره عبر موقعه الرسمي أن الخضر لعبوا 20 مباراة دون هزيمة بعد التعادل الأخير أمام المكسيك خلال المواجهة الودية التي جمعتهما بمدينة لاهاي الهولندية.

وقالت الفاف بأنها تلقت مراسلة من قبل الاتحاد القطري للعبة بتاريخ 18 ديسمبر 2018 ورد فيها بأن ودية قطر ـ الجزائر التي أقيمت في 27 من ديسمبر 2018 على ملعب خليفة بالدوحة احتسبتها الفيفا كمباراة دولية.

بيان الفاف أرفقته بإحصائيات ونتائج المواجهات التي خاضها المنتخب الجزائري بقيادة المدرب جمال بلماضي حيث فاز رفقاء محرز بـ 16 مباراة وتعادلوا في أربعة، دون هزيمة طيلة 20 لقاءا مع تسجيل 38 هدفا، فيما تلقت شباكهم 10 أهداف.