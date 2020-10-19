أكد مجلس إدارة فريق شبيبة القبائل بأنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية بالجزائر "التاس" وذلك للاستئناف في العقوبة الصادرة ضد رئيس النادي شريف ملال من قبل لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم.

الهيئة ذاتها أوقفت ملال لسنتين مع غرامة مالية بدعوى عدم احترامه لقرارات اللجنة التأديبية، وتهجمه على مسؤولي الرابطة والفاف خلال تصريحاته الإعلامية.

وعبرت إدارة النادي عبر موقعها الرسمي على فايسبوك عن دهشتها عند الاستئناف من رفض الاتحاد الجزائري للعبة للطعن الأول المقدم من قبل إدارة الكناري وثبتت عقوبة الإيقاف، ما جعل الإدارة تتجه مباشرة إلى المحكمة الرياضية.