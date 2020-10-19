حطمت المباريات الأخيرة للمنتخب الوطني لكرة القدم، كل الأرقام القياسية المتعلقة بالمشاهدة والمتابعة، خاصة بعد الودية الأخيرة للخضر ضد المكسيك بمدينة لاهاي الهولندية والتي أقيمت بملعب " كارز جينز".

ونشرالاتحاد الجزائري للعبة نسبا عن المتابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سجلت الصفحة الخاصة بالفاف على فايسبوك 4.6 مليون متابع، بينما بلغ حساب اليوتويوب أكثر من 550 ألف مشاهدة. نفس الإحصائيات ضمت كذلك رواد " تويتر " الذي سجل بدوره 1.3 مليون انطباع ، أما الحساب الرسمي على انستغرام فقد وصل إلى 200 ألف متابع .