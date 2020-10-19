أعلنت الجزائرية للمياه بمستغانم عن انقطاع في التزويد بالمياه الشروب بكامل بلديات الولاية الـ 32 بداية من غد الثلاثاء، حسبما أعلنته اليوم الإثنين الوحدة الولائية لهذه المؤسسة العمومية.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا الانقطاع في التزويد بالمياه الشروب راجع إلى التوقف التقني المبرمج لمحطة تحلية مياه البحر بسونكتار (بلدية مستغانم) من أجل القيام بأشغال الصيانة دون أن يحدد الفترة التي ستستغرقها، مؤكدا أن عملية التزويد ستستأنف فور انتهاء هذه الأشغال الدورية.

وأعلنت قبل ذلك ذات الوحدة عن رزنامة جديدة لتوزيع المياه تشمل 7 بلديات بما في ذلك عاصمة الولاية بعد توقف محطة معالجة المياه التابعة لنظام الماو (تحويل المياه مستغانم أرزيو ووهران) بسبب انخفاض منسوب سد كرادة ببلدية سيدي علي. وتم وفقا لهذه الرزنامة التخلي عن نظام التوزيع دون انقطاع (24 ساعة على 24 ساعة) ليصبح التزويد بالمياه انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر سونكتار بمعدل 11 ساعة يوميا بالنسبة لبلدية مستغانم و9 ساعات بالنسبة لبلديات عين تادلس ووادي الخير وعين بودينار وخير الدين وسيدي بلعطار والسور، كما أشار إليه ذات المصدر.