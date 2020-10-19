عين رضا عبيد رئيسا جديدا لمجلس إدارة الشركة الرياضية لفريق وداد تلمسان العائد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وذلك خلفا لنصر الدين سليمان.

وأكد المناجير العام للوداد، يوسف رحال، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن تنصيب الرئيس الجديد مقرر اليوم، مضيفا: "انسحاب الرئيس السابق يعود إلى رغبته في الترشح لعهدة جديدة على رأس النادي الهاوي، الذي سيعقد جمعيته الانتخابية الأحد المقبل، علما وأن القانون لا يسمح له بالجمع بين منصبين."

وحسب المصدر ذاته ، فإن إدارة الزيانيين، أنهت عملية الاستقدامات تحسبا للموسم الجديد الذي ستنطلق منافساته يوم 28 نوفمبر المقبل.