تمكنت قوات الشرطة للفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من إحباط عملية تنظيم هجرة غير شرعية عبر البحر، تم على إثرها توقيف مركبة من نوع "رونو سامبول" على مستوى مدخل مدينة تلمسان وعلى متنها 05 أشخاص ينحدرون من ولايات مختلفة للوطن.

وبعد توقيفهم ومعاينتهم من طرف عناصر الأمن تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة لدى الأشخاص قدرها 50 مليون سنتيم و08 آلاف دينار جزائري . بعد تحويل الأشخاص الموقوفين وفتح تحقيق في القضية، تبين أنهم كانوا بصدد القيام بعملية هجرة غير شرعية عبر البحر مقابل المبلغ المالي.

واستغلالا للمعطيات قامت قوات الشرطة للفرقة الجنائية بتكثيف الأبحاث والتحريات لتحديد هوية منظمي العملية، أسفرت عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 سنة مع حجز القارب الذي كان مجهزا لعملية الهجرة من نوع "سوزيكي" بمحرك قوة 50 حصانا.