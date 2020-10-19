بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، رسالة إلى المشاركين في الطبعة الـ 22 لأسبوع القرآن الكريم المنظم بولاية مستغانم.

وقال الرئيس تبون في الرسالة التي قرأها نيابة عنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، "الجزائر تعيش أجواء ذكرى نوفمبر الذي سجل فيه شعبنا الأبي صفحة خالدة من تاريخه المعاصر ويحيي في هذه الأجواء المباركة مولد خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام".

وأضاف الرئيس، "إن شهر نوفمبر يستعد ليضيف إلى بلادنا انجازا دينيا وعلميا وثقافيا جديدا وهو جامع الجزائر، جامع الجزائر صرح حضاري في الجزائر الجديدة المعتزة بأصالتها والمتمسكة بهويتها وبكل ما فيه من أسباب القوة والوحدة والمتفتحة على العصرنة بمنجزاتها العلمية والحضارية وما تحمله من قيم التقارب والتعاون بين الشعوب والأمم".

وأفاد الرئيس تبون أن "هدي القرآن الكريم يدعونا إلى أن نتفانى في خدمة هذه الأرض الطيبة التي حررها الشهداء لتحقيق ما تطلع إليه من وثبات في مجال التنمية بالاعتماد على ثرواتها وطاقاتها وأعظم هذه الثروات هي ثروة الشباب القادرة على الإبداع والابتكار وإنشاء المؤسسات الاقتصادية المنتجة".