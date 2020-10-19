ندد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بـ"المضايقات" التي يتعرض لها رئيس بلدية أعفير سفيان أوملال، إثر توقيفه تحفظيا من طرف والي بومرداس.

وجاء في بيان للمكتب الجهوي للحزب ببومرداس، اليوم الإثنين، "تلقى يوم أمس رئيس المجلس الشعبي لبلدية أعفير مراسلة، تحمل إمضاء والي ولاية بومرداس، تنص على توقيف تحفظي من مهامه الانتخابية، هذا القرار جاء استنادا إلى حكم غيابي صادر في ظلام دامس، حيث لم يتم استدعاء المعني قانونا للمحاكمة، في تعدي صارح على حقوقه المدنية من قبل محكمة بومرداس".

وأضاف البيان "الغريب أن القضية المزعومة تخص منح ترخيص لاستعمال قاعة الأكل لمطعم مدرسة ابتدائية لصالح عائلة من أجل إطعام المدعوين لحفل زفاف، لبعض ساعات، خلال عطلة صيف 2019، بحضور موظفي البلدية الذين يسهرون على سلامة المكان، مثل ما هو معمول سابقا في البلدية وكل البلديات على المستوى الوطني".

وندد "الأرسيدي" بما اعتبره "توظيفا للعدالة لتصفية حسابات سياسوية في ممارسات لا تمت بأي صلة ببلد يتغنى مسؤولوه بالديمقراطية ودولة القانون"، مؤكدا أن سفيان أوملال يتعرض لمضايقات إدارية وقضائية متتالية منذ انتخابه على رأس البلدية.