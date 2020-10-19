شهد اليوم محيط مبنى ولاية سيدي بلعباس، عودة قوية للاحتجاجات الشعبية بعد "هدنة" ظرفية، بدليل تجمع المئات من طالبي السكن من مختلف صيغه إلى جانب العشرات من الباعة الفوضويين لمطالبة السلطات بضرورة النظر في انشغالاتهم .

وكان محيط "القبة السماوية" بقلب مدينة سيدي بلعباس قد شهد منذ الصبيحة حركة غير عادية في أعقاب إقدام السلطات على اتخاذ قرار يقضي بضرورة إخلاء كل محيط الموقع من التجار الفوضويين، ما تجسد في الحضور القوي لممثلي القوة العمومية الذين باشروا بنزع كل ما له صلة بباعة الأرصفة. ذ

وفي مقابل ذلك شهدت المساحة المحاذية لمبنى مقر الولاية تجمعا احتجاجيا حاشدا لطالبي السكن الاجتماعي بعد أقل من 24 ساعة من إقدام هؤلاء على شلّ حركة "ترامواي" المدينة، وهم الذين جدّدوا رفع مطلب ضرورة الإسراع في الإفراج عن القوائم السكنية الحاملة لذات الصيغة.

وعلى بعد أمتار من الفئة المذكورة كان العشرات من المواطنين بصدد رفع العديد من اللافتات المكتوبة للمطالبة بتسليط الضوء على قضاياهم الشائكة المتعلقة أساسا بالتأخر الفادح في إفادتهم بسكنات، سبق وأن ساهموا فيها كمكتتبين ضمن برامج السكن الترقوي المدعم.

وقد سبق للوالي وأن أكد خلال إحدى خرجاته الإعلامية رفض السلطات الولائية للمساومة، بعد إبدائه لانزعاج كبير من انتهاج المحتجين لأساليب احتجاجية "غير مقبولة" كغلق الطرقات أمام مستعمليها وشل المقرات العمومية، وهو ما يفسر بقاء المحتجين يوم أمس لساعات طويلة أمام مبنى مقر الولاية دون أن يجدوا أي آذان صاغية.