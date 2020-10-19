تمكنت ، أمس ، الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سعيدة من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 14 شخص ينحدرون من مختلف ولايات الوطن يحترفون التزوير في الملفات القاعدية ذات أصل أجنبي ، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات .

وقائع القضية تعود اثر إستغلال معلومة من طرف نفس الفرقة الشرطية ، مفادها وجود أشخاص بإقليم الإختصاص يقومون بإيداع ملفات قاعدية مزورة تخص مركبات على مستوى مكاتب حركة السيارات ، ما إستدعى طلب إذن وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة لفتح تحقيق معمق في القضية ما أسفر عن حجز 10 مركبات و 14 شخصا متورطا في تزوير الملفات القاعدية ذات أصل أجنبي و المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ، حيث إتخذت الضبطية الفضائية الإجرائي القضائي اللازم ضد المشتبه فيهم لإحالة ملف أمام النيابة العامة لدى محكمة سعيدة .