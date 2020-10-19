أشرف اليوم، الإثنين ، مدير شروط الحبس ممثلا عن وزير العدل حافظ الأختام بـمعية والي الولاية لكحل عياط عبد السلام وبـحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي و كل من رئيس و النائب العام لمجلس قضاء البويرة وكذا السلطات المدنية والأمنية، على مراسم حفل تخرج الدفعة الثالثة والثلاثين لأعوان إعادة التربية من ملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بسور الغزلان.

الدفعة التي حملت اسم المرحوم شهيد الواجب بن طاهر سيد علي، ضمت 334 متخرج من المدرسة الوطنية لإدارة السجون تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا لمدة سنة كاملة حول تسيير الإدارة العقابية وكيفية معاملة المحبوسين ومساعدتهم على الاندماج مـهنيا، حيث تم تفتيش الدفعة وتقليد الرتب مع تسليم الشهادات إلى الأعوان الـمتفوقين الأوائل في الدفعة وكذا تكريم عائلة المرحوم شهيد الواجب الذي سـميت الدفعة باسـمه، بإشراف ممثل وزير العدل السيد مدير شروط الحبس، الذي أكد في كلمة ألقاها على دور المدرسة في تكوين إطارات تعول عليها الدولة في الحفاظ على الأمن و الاستقرار داخل مؤسسات السجون.

ليفسح بعدها المجال لأعوان إعادة التربية المتخرجون لتقديم استعراضات رياضة وأخرى في مجال تقنيات التدخل و الدفاع عن النفس.