ترأس وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الإثنين، بمقر دائرته الوزارية رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، اجتماع تقييمي مع المدراء الولائيين و الجهويين للتجارة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.



وقد أكد رزيق للمدراء، بضرورة تشديد الرقابة على الفضاءات والنشاطات التجارية فيما تعلق بالتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي واحترام أصحاب المحلات للتدابير الوقائية من فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات في حق التجار المخالفين وهذا تحت سلطة ولاة الجمهورية وفق تعليمات السيد الوزير الأول.



كما تناول الاجتماع بعض الملفات المتعلقة بقطاع التجارة من أهمها ملف إعداد البطاقية الوطنية الخاصة بالمنتجات المصنعة محليا.