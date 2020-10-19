أعلن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز ( سونلغاز) شاهر بولخراص اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن الشروع قريبا في مباشرة اجراءات من أجل تحصيل الديون المستحقة لاسيما لدى زبائن المجمع من المؤسسات و الصناعيين و المقدرة حاليا بـ 172 مليار دج.



في هذا الصدد، صرح الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز” شاهر بولخراص على هامش لقاء مع مديري الطاقة الولائيين ترأسه وزير الطاقة و وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة يقول “نظرا للعجز الذي تعاني منه الشركة سيتم قريبا مباشرة اجراءات تحصيل الديون لاسيما لدى الصناعيين و المؤسسات العمومية”، مضيفا أن قيمة ديون سونلغاز المستحقة لدى زبائنها “ارتفع بثلاثة أضعاف هذه السنة مقارنة بسنة 2019”.



و في هذا الصدد قال الرئيس المدير العام لمجمع “سنلغاز” ان هذا الوضع يعود الى التأثير المباشر للأزمة الصحية كوفيد-19 على مجمع سونلغاز،قائلا “بالنظر الى دورنا كمؤسسة مواطنة ولأسباب اجتماعية قصد مرافقة زبائننا خلال فترة هذا الوباء لم نقم بعد بقطع الكهرباء”.



و أوضح الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز” أن هدف المجمع يكمن في مرافقة السلطات العمومية في مكافحة هذا الوباء و تحسين نوعية الخدمات المقدمة ليس فقط للمواطنين بل للمؤسسات الصناعية و المستثمرات الفلاحية أيضا،غير أن لجنة ضبط الكهرباء و الغاز أعربت عن انشغالها,ضمن تقريرها الخاص بسنة 2019 بخصوص مخططات الالتزام بتحسين نجاعة عقود المستفيدين من عقود الامتياز لتوزيع الكهرباء و الغاز بالنظر إلى الوضع المالي لمجمع سونلغاز.



و حسب الحصيلة التي قدمت بمناسبة هذا الاجتماع، فقد بلغت قيمة الديون 76,45 مليار دج في سنة 2019 مقابل 55,94 مليار دج في 2018 أي بتسجيل زيادة بنسبة 23,7 بالمئة .



للاشارة فان هذه الديون مستحقة بنسبة 52 بالمئة لدى الادارات و 43 بالمئة لدة الخواص و 5 بالمئة لدى الصناعيين حسب نفس الحصيلة.