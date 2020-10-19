أطلقت السلطات الأمريكية تحذيرا من وقوع تسونامي بعد تسجيل زلزال قوته 7.5 درجات بجزر ألوتيان في جنوب غرب ولاية آلاسكا الأمريكية.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بشدة 7.5 درجة ضرب جنوب جزر ألوتيان في ألاسكا يوم الاثنين، ما أدى لإطلاق تحذير من تسونامي في المنطقة.



وأفاد مركز التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة بأن الزلزال أدى لإطلاق تحذير من حدوث تسونامي في مناطق ساند بوينت وكولد باي وكودياك، ذات الكثافة السكانية المنخفضة.