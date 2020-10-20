تراجعت أسعار النفط مع استمرار المخاوف المتعلقة بالعرض والطلب في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا" عالمياً.

وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.16% إلى 42.55 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة21 : 07 صباحاً بتوقيت الجزائر.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 0.15% إلى 41 دولاراً للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت عند تسوية التعاملات، مع عقد اجتماع اللجنة الوزارية لتحالف "أوبك+" ومساعي دعم الأسعار. وعند التسوية، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.7% أو 31 سنتاً إلى 42.62 دولارا للبرميل. كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم شهر نوفمبر بنحو 0.1% ما يعادل 5 سنتات ليسجل 40.83 دولار للبرميل.