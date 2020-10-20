تمكنت مصالح الأمن الحضري لسي مصطفى التابع لأمن دائرة يسر بأمن ولاية بومرداس، من وضع حد لنشاط عصابة أحياء وتوقيف جميع عناصرها البالغ عددهم 07 أشخاص، مسبوقين قضائيا.

وحسب بيان لأمن ولاية بومرداس، فإن توقيف المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم مابين 25 و 40 سنة وينحدرون من بلدية سي مصطفى، جاء بعد عملية واسعة للشرطة، حيث أفضت التحريات المباشرة تحت إشراف النيابة إلى تفتيش مساكنهم، أين تم ضبط وحجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، قذائف نارية ودرع واقي، وهي وسائل محظورة قانونا، كانت تستعمل لغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء من خلال الاعتداء على المواطنين.

وأضاف ذات المصدر أنه خلال عمليات التفتيش تم العثور أيضا على كمية من الأقراص المهلوسة ومبلغ مالي من عائدات ترويج السموم. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.