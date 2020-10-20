بلغ مستوى الامتثال لالتزامات خفض إنتاج البلدان الموقعة على إعلان التعاون أوبيب+ نسبة 102 بالمائة، حسبما أفادت به وزارة الطاقة في بيان لها.

وجاء في البيان بمناسبة الاجتماع 23 للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبيب وخارجها المنعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد والذي شارك فيه وزير الطاقة ورئيس ندوة الأوبيب، عبد المجيد عطار، أن "اللجنة الوزارية المشتركة قد عبرت عن ارتياحها بشأن نسبة الامتثال الكلي التي بلغت 102 بالمائة شهر سبتمبر المنصرم".

ورحبت ذات اللجنة بالتزام البلدان التي لم يبلغ متوسط نسبة امتثالها 100 بالمائة خلال الفترة الممتدة من ماي إلى سبتمبر 2020 بالقيام بتخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج قبل نهاية السنة الجارية.

وحسب اللجنة التقنية المشتركة، فإن المنتوج المحلي الخام من المنتظر أن يتقلص خلال سنة 2020 بنسبة 4،1 بالمائة، ومن المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي للنفط بـ 9،5 مليون برميل يوميا وأن يتقلص طلب البلدان خارج أوبيب كانت بمقدار 2،37 مليون برميل يوميا. وخلال 2021، من المرجح أن يسجل المنتوج المحلي الخام ارتفاعا بـ +4،6 بالمائة، في حين من المرتقب أن يرتفع الطلب العالمي للنفط بـ 6،54 مليون برميل يوميا وأن يرتفع طلب البلدان خارج أوبيب هو الآخر بمقدار 0،89 مليون برميل يوميا.