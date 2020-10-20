يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي تم عرضه، أمس الإثنين، أمام لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني، غلق ثلاثة حسابات تخصيص خاصة بقطاع الثقافة. ويتعلق الأمر حسب المادة 166 من مشروع القانون، بالصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وصندوق التراث الثقافي والصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015.

وسيستمر العمل بهذه الحسابات إلى غاية وضع الإجراء الميزانياتي المناسب الذي سيتم الانتهاء منه إلى أجل لا يتعدى تاريخ 31 ديسمبر 2021"، حسبما ورد في النص.

وعلاوة على حسابات التخصيص الخاص الثلاثة، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 غلق 38 حساب تخصيص خاص وذلك في إطار إعادة تأهيل مبادئ الميزانية العمومية.

ووفقا لعرض حول المشروع لوزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، قدمته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، فإن هذا الإجراء يرمي إلى "تحسين حوكمة المالية العمومية وإضفاء الشفافية عليها من خلال إعادة تأهيل مبادئ الموازنة".