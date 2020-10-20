جلت اليوم ، محكمة الجنح بتييازة قضية والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ الى 03 نوفمبر المقبل بطلب من الدفاع .

قرر قاضي الجنح بالمحكمة الابتدائية بتيبازة صبيحة اليوم إرجاء النظر في قضية الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوج إلى 3 نوفمبر المقبل بطلب من دفاع المتهمين في الملف الذي يواجه فيه المتهمين وعلى رأسهم والي العاصمة السابق تهم التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستغلال على نحو غير شرعي أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر.

وحرص قاضي الجلسة على تبليغ الحضور بالنظر في القضية يوم الثالث نوفمبر، كما أكد على المتهم عبد القادر زوخ ودفاعه الحضور في قضيتين أخريين في 27 نوفمبر المقبل أدرج اسم عبد القادر زوخ فيهما .

تجدر الإشارة إلى أن القضية حضر فيها عبد الغاني هامل المدان في قضايا أخرى كشاهد فيما غابت ابنته شاهيناز هامل وعدد آخر من الشهود.