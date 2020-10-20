قام وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو،اليوم الثلاثاء ، في افتتاح زيارته لولاية عين تيموشنت بزيارة المحطة الحموية العمومية حمام بوحجر.

وحسب بيان الوزارة، فإن الوزير وقف على مدى تقدم أشغال إعادة تهيئة وعصرنة المحطة الحموية حمام بوحجر والمنتظر تسليمها نهاية ديسمبر المقبل، حيث أمر الوزير بضرورة احترام الآجال المحددة لتسليم المشروع و أعطى توجيهات للمسيرين بضرورة تسخير كافة الوسائل العصرية المتعلقة بالتسيير والاستغلال خصوصا حول الدفع الإلكتروني واستعمال الألواح الشمسية في التزويد بالكهرباء،

كما دعا الوزير،إلى إلزامية تفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة حول تكوين الأطباء المختصين في العلاج على مستوى المحطات الحموية.