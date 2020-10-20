أكد مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوقزاطة، اليوم الثلاثاء، أن التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا هذا العام ستنطلق يوم السبت 24 أكتوبر 2020.

وطالب بوقزاطة في تصريحات للإذاعة الجزائرية، الطلبة الجدد بالاطلاع الجيد على الأبواب المفتوحة سواء إلكترونيا على مواقع الجامعات أو موقع وزارة التعليم العالي، أو حضوريا على مستوى الجامعات مع ضرورة احترام التباعد الاجتماعي.

وفيما يخص بطاقة الرغبات، أكد بوقزاطة أن الطالب مجبر على وضع ستة اختيارات على الأقل وعشر خيارات كحد أقصى، مع تضمين اختيارين من اختيارات تابعة لمسار "الليسانس" (أل.أم.دي) سواء كان تسجيلا جهويا أو محليا.

وحسب نفس المتحدث فإن كل تخصص له معدل أدنى يسمح للطالب بوضعه في بطاقة الرغبات، فمثلا العلوم الطبية (معدل 15 من 20)، علوم البيطرة (معدل 14 من 20)، المدارس العليا للتكنولوجيا ( الأولوية الأولى معدل 13، الأولوية الثانية معدل 14)، مدارس الإعلام الآلي (معدل 15 مع شرط علامة الرياضيات والفيزياء مقسومة على اثنين تساوي أو تتجاوز 14 للأولوية الأولى و15 للأولوية الثانية)، مدارس علوم الطبيعة والحياة (معدل 13)، مدرسة البيوتكنولوجيا (معدل 14)، المدارس العليا للأساتذة (معدل 14) .

وأضاف بوقزاطة أنه فيما يخص المدارس العليا، بالإضافة إلى اشتراط معدل 14، يوجد شرط آخر هو التحصل على معدل 13 في الشعبة التي ينوي التكوين فيها، أما بالنسبة لمقابلات الطلبة الذين وجهوا إلى المدارس العليا للأساتذة، ومراعاة للظرف الحالي سيتم السماح بإجراء هذه المقابلات في مقر ولاية سكن المعني.

وأكد المتحدث أن هذه المعدلات المحددة تسمح بالمشاركة في اختيار التخصص في بطاقة الرغبات وليس بالحصول المؤكد على الاختيار، الذي سيكون بعد المعالجة المعلوماتية لبطاقات الرغبات ويخضع لعدة معايير منها المعدل العام، معدل بعض المواد، الدائرة الجغرافية وقدرات الاستقبال.

للتذكير، سيتم إجراء التسجيلات الأولية على موقع www.orientation.esi.dz أما التسجيلات النهائية فستجرى عبر الأرضية الرقمية PROGRES. وفند المسؤول كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول القائمة التي تخص معدلات القبول في المدارس العليا والجامعات والمعاهد الخاصة بهذه السنة.