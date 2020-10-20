عثر صباح اليوم الثلاثاء على جثة شاب في العقد الثالث من العمر بمحاذاة مقبرة بلدية سيدي لحسن غير بعيد عن الطريق الوطني رقم 95 الرابط بين ذات البلدية وعاصمة الولاية ، "بعد أن يكون الضحية وهي من جنس ذكر قد لجأ إلى الانتحار قياسا بعثور مواطنين على الجثة وهي معلقة بحبل" وفقا لما أكده مسؤول خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية الولائية في اتصال بـ "الخبر".

وكان أفراد الحماية المدنية قد سارعوا إلى عين المكان تحسبا لنقل جثة الضحية صوب المصلحة المختصة التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي لسيدي بلعباس بعد استكمال الإجراءات المتعامل بها في مثل هذه الظروف ،

في الوقت الذي تجدر فيه الإشارة إلى تلك الطفلة البالغة من العمر 14 سنة التي لجأت إلى الانتحار بانتهاج نفس الأسلوب يوم السبت الفارط ببلدية سيدي لحسن 4 كم غربي سيدي بلعباس ، ما رفع حصيلة الانتحار بذات المنطقة إلى حالتين خلال الـ 48 ساعة الأخيرة. م.ميلود