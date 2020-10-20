قال اتحاد المسلمين الكوريين في سيول إن عدد الذين يدينون بالإسلام في كوريا الجنوبية يزداد ارتفاعا حيث يبلغ أكثر من 260 ألف مسلم.

من بين هذا العدد يوجد 60 ألفا من الكوريين، بزيادة حوالي 5 آلاف خلال السنوات الخمس الأخيرة. غالبية المسلمين الكوريين اكتشفوا الإسلام خلال إقامتهم وعملهم في دول عربية، لاسيما في المشرق العربي، خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ليشهد عددهم ارتفاعا متواصلا منذ تلك الفترة.

وأصبحت كوريا الجنوبية تتوفر حاليا على 16 مسجدا و80 مصلى صغيرا، أغلبهم في عاصمة البلاد والمدن الرئيسية.

ومع ارتفاع عدد المسلمين في كوريا الجنوبية، بدأت تظهر النوادي والجمعيات التي يُنشئها المسلمون، لاسيما في الجامعات، مثلما أبدت بعض مؤسسات البلاد انفتاحا على المسلمين يعكسه توفير الأكل الحلال في عدد من الجامعات على غرار جامعة هانيانغ، التي كانت السبّاقة إلى فتح مطعم للأكل الحلال في عام 2013، وتلتها جامعة سيجونغ وإيهوا وكيونهي، لتلتحق بها جامعة سيول بتوفير الوجبات الحلال في مطعمها منذ عام 2018، وهو ما لم تفعله جامعات أوروبية عديدة حتى الآن.