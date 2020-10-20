أدانت محكمة الجنح الابتدائية بتيارت، كهلا بـ 5 سنوات سجنا نافذا مع أمر إيداع من القاعة و100 ألف دينار غرامة مالية.

وكانت عناصر الأمن الحضري الثامن أوقفت الشخص المشعوذ البالغ من العمر 55 سنة، داخل مسكنه الواقع بأحد أحياء عاصمة الولاية، بعد إذن بالتفتيش من الجهات القضائية، ضبطوا بداخله مصحف شريف مشطّب على كتابته وأحراز تحمل طلاسم وجداول وكتب خاصة بمواضيع السحر والشعوذة ومجموعة من المستحضرات والأعشاب،

وقدّم الموقوف حسب بيان مصالح الأمن، أمام العدالة وفق إجراءات المثول الفوري بتهمة ممارسة أعمال الشعوذة وتدنيس وتشويه المصحف الشريف وصدر ضده حكم بالسجن النافذ.