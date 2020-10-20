نظم اليوم، الأساتذة الإحتياطيون بولاية تيبازة وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية بالولاية للمطالبة بتوظيفهم، كما طالبوا بفتح تحقيق في طريقة تعيين الأساتذة الاحتياطيين منذ سنة 2017.

وتجمع المحتجون أمام المدخل الرئيسي لمديرية التربية رافعين لافتات ورددوا شعارات منددة بالتأخر في إدماج الأساتذة الاحتياطيين منها " الإدماج حق مشروع " ،" الاحتياطيون غاضبون التوظيف يطالبون " ،" الإسراع في التوظيف وعدم التماطل " و" أين الشفافية نطالب بإحصاء المناصب الشاغرة" .

ورفع الأساتذة المحتجون في الأطوار الثلاثة جملة من المطالب التي قالوا أن مديرية التربية هضمتها، منها نشر القائمة الاحتياطية الخاصة بالطور الابتدائي لسنة 2018 والتي لم تنشرها المديرية لحد الساعة، استدعاء أكبر عدد ممكن من الأساتذة الاحتياطيين في الطورين المتوسط والثانوي اللذين يعانيان من الضبابية والتعتيم الكبير في الإفراج عن هذه المناصب الشاغرة، الإفصاح عن جميع المناصب الشاغرة دون إخفائها أو التلاعب بها ،" مطالبة مديرية القطاع بمراجعة كل العقود المبرمة عن طريق التعاقد لأن المتعاقدين لم يمروا بتاتا على المسابقة ( الكتابي والشفوي)، فيما اجتاز الأساتذة الاحتياطيون هذه المسابقة ونجحوا فيها بتفوق مع حصول البعض على نتائج قياسية" .

كما استغرب المحتجون منح مناصبهم للمتعاقدين، وطالبوا مديرة القطاع بالنظر في مطالبهم وفتح تحقيق شامل في جميع التعيينات والمناصب التي أعطيت لكل المتقاعدين منذ 2017، مؤكدين أن العديد من هؤلاء قد تم ترسيمهم دون المرور على المسابقة عام 2017، كما لم تفعل قائمة الاحتياطي لأساتذة اللغة العربية للطور الثانوي فيما قامت مديرية التربية باستدعاء أستاذتين احتياطيتين منذ 2017، متسائلين عن باقي المناصب لسنوات 2017، 2018،2019 و2020. كما طالب الغاضبون مديرة القطاع بنشر القائمة الاحتياطية واستدعاء جميع الأساتذة الاحتياطيين في الأطوار الثلاثة، مشيرين إلى الإجحاف والظلم الذي يتعرض له هؤلاء وتهميشهم بإبقائهم في دكة الاحتياط بعد أن أنهكوا أنفسهم ليكونوا من الناجحين في حين يتم توظيف متخرجين جدد منهم من تخرج سنة 2019 .