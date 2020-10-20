عقد، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقاء مع ممثلي النقابة الوطنية للباحثين الدائمين والاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خصص لمناقشة عدد من الانشغالات التي تخص الباحثين الدائمين.

و أفاد بيان للوزارة أن هذه الانشغالات التي طرحت في هذا اللقاء الذي أشرف عليه رئيس ديوان الوزارة، تمثلت في "علاقات العمل ببعض مراكز البحث ومسألة السكن والمسار المهني للباحث الدائم وتمويل البحث العلمي بمراكز البحث والتربصات بالخارج".

وأوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء "جرى في جو سادة النقاش الثري والبناء وتم اقتراح متابعة النقاش على مستوى لجان متخصصة في كل انشغال من المسائل المعروضة".