في حوار لـ"الشرق":

كشف اللاعب الجزائري عبد النور بلحوسيني سبب التحاقه بنادي أم صلال القطري عوض الأندية الأخرى التي أرادت التعاقد معه في الجزائر وخارجها، مشيرا إلى أن الثلاثي بونجاح، بن يطو وبوعلام خوخي شجعوه على الالتحاق بفريقه الجديد.

وفي حوار خص به جريدة "الشرق" القطرية قال بلحوسيني:" لقد تفاوضت مع العديد من الأندية وخاصة في أوروبا لأن طموحي كان كبيرا في خوض تجربة احترافية خارج بلدي."

وأردف: "الوضع الذي يعيشه العالم حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا جعلني أشترط على الأندية التي تريد خدماتي بأن توقيعي سيكون للنادي الذي بإمكانه أن يجد حلا لإخراجي من الجزائر."

مضيفا: "الجميع يعلم أن الحدود البرية والمجال الجوي في الجزائر تم غلقها لأكثر من 6 أشهر وهو ما جعل خروجي في هذه الفترة شبه مستحيلة، ولكن فريق أم صلال هو النادي الوحيد الذي فعلت إدارته المستحيل من أجل التعاقد معي وإخراجي من الجزائر."