أفاد محامو الأستاذ الجامعي والمناضل الحقوقي قدور شويشة، اليوم، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران ـ فلاوسن، أكد لهم أنه لا يوجد أي ملف متابعة قضائية على مكتبه ضد موكلهم. وهذا بخصوص الاستدعاء للمثول الذي أخبرت به مصالح أمن وهران المعني هاتفيا يوم الخميس الماضي.

وكان المتصلون بقدور شويشة هاتفيا، يوم الخميس الماضي، كما ذكر لـ"الخبر" قد طلبوا منه الحضور إلى مديرية الأمن الولائي نهار اليوم الأحد لاستلام استدعاء قضائي. وقال "قررت عدم التنقل ما دام الاستدعاء شفاهي وعن طريق الهاتف.

لأنني مررت بتجربة مريرة سابقة عندما طلبوا مني الحضور لاستلام هاتفي النقال المحجوز، فوجدت نفسي متابعا وتم تقديمي بسرعة أمام القضاء لأجد نفسي في السجن".

وحاول محامو المناضل الحقوقي منذ يوم الأحد معرفة الملف المتابع فيه موكلهم، وساد الاعتقاد أن الأمر يتعلق بتوقيفه مع مجموعة من المواطنات والمواطنين منهم صحافيات ومحامون وكذا ابنة فقيد المسرح الجزائري الشهيد عبد القادر علولة، يوم الوقفة التي انتظمت في وهران للتنديد بالجرائم المرتكبة ضد النساء.

وتأكد المحامون عند استقبالهم اليوم من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران ـ فلاوسن، أن الشرطة أحالت ملف الموقوفين في تلك الوقفة التضامنية أمام القضاء وتم حفظ ذلك الملف ولم تقرر النيابة متابعتهم قضائيا.