أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة وطنية توعوية وصحية في مجال الوقاية والسلامة المرورية تحت شعار "الشرطة... مرافقكم الدائم"، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة اليوم الثلاثاء.

وتهدف هذه الحملة، التي تمتد إلى غاية نهاية نوفمبر القادم، إلى "مرافقة مستعملي الطريق لتحسيسهم وتوعيتهم بمخاطر حوادث المرور" وكذا توعية مستعملي الطريق (السواق، الركاب، الراجلين) بكل الجوانب المتعلقة باحترام وتطبيق قواعد السلامة المرورية وتعزيز ثقافة وقائية مرورية لديهم، مع الالتزام الصارم بتطبيق تدابير الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا ومكافحته، في ظل ارتفاع عدد الإصابات في الآونة الأخيرة، بالاعتماد على مقاربة جوارية مجتمعية".

وأشار البيان إلى أن الحملة تشمل "توزيع مطويات توعوية على مستوى نقاط المراقبة المرورية ومحطات وسائل النقل على غرار التراموي ومحطة المسافرين، تتضمن كل الشروح المتعلقة بالوقاية من حوادث المرور".

و أكد رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمدرية العامة للأمن الوطني- حسب ما أضافه ذات البيان - أن المديرية العامة للأمن الوطني "تولي أهمية بالغة للجانب التوعوي المروري، إلى جانب تكليف حملات التحسيس والتوعية بالشراكة مع مختلف الفاعلين في المجتمع وتعزيز العمل الاتصالي مع مختلف وسائل الإعلام من خلال برمجة حصص إذاعية و تلفزيونية لفائدة مستعملي الطريق العام، مشيرا إلى أهمية "ترسيخ ثقافة الوعي الأمني المروري لدى أفراد المجتمع، على غرار الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني وشبكات التواصل الاجتماعي للأمن الوطني (فايسبوك وتويتر)".

واغتنمت المديرية العامة للأمن الوطني المناسبة لدعوة المواطنين ومستعملي الطريق إلى توخي الحذر واتباع السلوك الأمثل في السياقة واحترام قواعد قانون المرور.