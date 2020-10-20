تم تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و بهذا بلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة في الجزائر 54829 .

كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة، و بهذا بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في الجزائر 1873 حالة.

في الوقت الذي فيما تماثل فيه 131 مريض للشفاء.