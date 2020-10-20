تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان بعد حالة اختناق تعرضت لها فتاتان داخل مرشة بمسكن بحي 130 مسكن سياميطال بلدية بن داود تبلغان 31 و 15 سنة قد أصيبتا بضيق في التنفس،حيث تم إجلاءهما من قبل النجدة المتدخلة إلى مستشفى محمد بوضياف بغليزان.

ومصرع شخص في حادث مرور

كما لقي شخص يبلغ من العمر 37 سنة حتفه، بعد انحراف و انقلاب السيارة التي كان يمتطيها من نوع شوفروليه في منحدر وعلى الطريق الوطني رقم 90 العابر لدوار القلالشة ببلدية لحلاف في غليزان،حيث نقل من قبل الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية عمي موسى إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أحمد فرنسيس بوادي أرهيو.