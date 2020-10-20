كورونا: توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
20 أكتوبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 223 إصابة و 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر : 6.380        (35)

البليدة : 4.356          (18)

وهران : 4.180        (20)

سطيف : 3.363       (07)  

باتنة : 2.117       (23)

بجاية : 2.064      (07)

قسنطينة : 1.750     (08)

عنابة : 1.527     (00)

تيبازة : 1.499     (04)

تيزي وزو : 1.463     (21)

جيجل : 1.407      (16)

تلمسان : 1.394    (05)

المسيلة : 1.380      (00)

البويرة : 1.370      (14)

بسكرة : 1.345      (04)

ورقلة : 1.321       (01)

الجلفة : 1.212       (00)

بومرداس : 1.180      (00)

الوادي : 1.115        (00)

تبسة : 1.048     (05)

تيارت : 956     (00)

المدية : 824      (01)

مستغانم : 787    (05)

عين الدفلى : 777     (00)

أم البواقي : 761     (01)

عين تموشنت : 710    (04)

الأغواط : 700    (00)

سكيكدة : 698    (00)

أدرار : 663    (00)

خنشلة : 617     (03)

قالمة : 558     (06)

سوق أهراس : 481     (03)

ميلة : 467     (07)

غرداية : 440    (00)

تيسمسيلت : 435     (00)

سيدي بلعباس : 425     (01)

برج بوعريريج : 422     (00)

بشار : 348      (00)

الطارف : 347      (00)

مـعـسـكـر : 336      (00)

 نعامة : 264        (00)

الشلف : 245         (00)

البيض : 232        (00)

غليزان : 227     (04)

تندوف : 205      (00)

تمنراست : 202     (00)

إليزي : 139        (00)

سعيدة : 72       (00) 

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