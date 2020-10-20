الناخب الوطني لزيمبابوي:"لا نخشى المنتخب الجزائري"
أكد الناخب الوطني لزيمبابوي، زدارفكو لوقاروسيتش، الراضي تماما عن تطور تشكيلته في الأسابيع الأخيرة، في تصريح للصحافة بأنه "لا يخشى مواجهة الجزائر في شهر نوفمبر لحساب الجولتين الثالثة و الرابعة لتصفيات المجموعة الثامنة لكأس إفريقيا للأمم-2021.
و صرح مدرب زيمبابوي لصحيفة "ذي ستاندار" قائلا:" ليس هنا أي شك بأن المنتخب الجزائري قوي، فهو بطل إفريقيا و مواجهته ليس بالأمرالسهل. لكننا لا نخشاه بتاتا'.
و أضاف قائلا :" بالنسبة لبعض اللاعبين، تركيزهم منصب على الفردية البارزة للمنتخب الجزائر، لكننا سوف لن نواجههم فرديا بل كمنتخب و كتلة واحدة."
بعد الجولتين الأوليين من التصفيات القارية، تحتل الجزائر صدارة الترتيب للمجموعة الثامنة بست نقاط بفوزها على زامبيا (5-0) وبوتسوانا (1-0) فيما تأتي زيمبابوي ثانية (4 نقاط).
و يرشح المتتبعون منتخب الجزائر للفوز بالمواجهتين المزدوجتين ضد زيمبابوي خاصة بعد تألقه في اللقائين الوديين أمام نيجيريا (1-0) و المكسيك (2-2).
من جهته اكتفى منتخب زيمبابوي بتعادل سلبي (0-0) في مباراة برمجت على عجل أمام نظيره المالاوي، اعتمد خلالها المدرب لوقاروسيتش على تشكيلة احتياطية.
وقال المدرب الكرواتي في هذا السياق:" لم يكن عدد من اللاعبين الأساسيين جاهزين لهذه المباراة. لكن الذين أقحموا، أبانوا عن إرادة كبيرة رغم ضيق الوقت الذي قضيناه معهم, و أتمنى أن تكون الأمور أفضل في المرة القادمة".
وختم مدرب للمحاربين قائلا:"في كرة القدم, كل شيء ممكن، و انه لا توجد فرق بدون تحديات، و ان منتخبه سيبقى إيجابيا، و سنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق فوز داخل القواعد، قبل أن ندافع بشراسة عن حظوظنا في المباريات الموالية".
و أشار لوقاروسيتش أن هدفه الاساسي مع منتخب زمبابوي هو تسجيل نتائج ايجابية قصد التأهل للنهائيات كاس إفريقيا للأمم-2021 المؤجلة لعام 2022 بالكاميرون.