أكد الناخب الوطني لزيمبابوي، زدارفكو لوقاروسيتش، الراضي تماما عن تطور تشكيلته في الأسابيع الأخيرة، في تصريح للصحافة بأنه "لا يخشى مواجهة الجزائر في شهر نوفمبر لحساب الجولتين الثالثة و الرابعة لتصفيات المجموعة الثامنة لكأس إفريقيا للأمم-2021.

و صرح مدرب زيمبابوي لصحيفة "ذي ستاندار" قائلا:" ليس هنا أي شك بأن المنتخب الجزائري قوي، فهو بطل إفريقيا و مواجهته ليس بالأمرالسهل. لكننا لا نخشاه بتاتا'.

و أضاف قائلا :" بالنسبة لبعض اللاعبين، تركيزهم منصب على الفردية البارزة للمنتخب الجزائر، لكننا سوف لن نواجههم فرديا بل كمنتخب و كتلة واحدة."

بعد الجولتين الأوليين من التصفيات القارية، تحتل الجزائر صدارة الترتيب للمجموعة الثامنة بست نقاط بفوزها على زامبيا (5-0) وبوتسوانا (1-0) فيما تأتي زيمبابوي ثانية (4 نقاط).

و يرشح المتتبعون منتخب الجزائر للفوز بالمواجهتين المزدوجتين ضد زيمبابوي خاصة بعد تألقه في اللقائين الوديين أمام نيجيريا (1-0) و المكسيك (2-2).

من جهته اكتفى منتخب زيمبابوي بتعادل سلبي (0-0) في مباراة برمجت على عجل أمام نظيره المالاوي، اعتمد خلالها المدرب لوقاروسيتش على تشكيلة احتياطية.

وقال المدرب الكرواتي في هذا السياق:" لم يكن عدد من اللاعبين الأساسيين جاهزين لهذه المباراة. لكن الذين أقحموا، أبانوا عن إرادة كبيرة رغم ضيق الوقت الذي قضيناه معهم, و أتمنى أن تكون الأمور أفضل في المرة القادمة".

وختم مدرب للمحاربين قائلا:"في كرة القدم, كل شيء ممكن، و انه لا توجد فرق بدون تحديات، و ان منتخبه سيبقى إيجابيا، و سنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق فوز داخل القواعد، قبل أن ندافع بشراسة عن حظوظنا في المباريات الموالية".

و أشار لوقاروسيتش أن هدفه الاساسي مع منتخب زمبابوي هو تسجيل نتائج ايجابية قصد التأهل للنهائيات كاس إفريقيا للأمم-2021 المؤجلة لعام 2022 بالكاميرون.