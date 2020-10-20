أرجأت محكمة سودانية اليوم الثلاثاء محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى يوم 3 نوفمبر المقبل لمواصلة الاستماع لدفاع المتهمين.

واوضحت مصادر اعلامية نقلا عن رئيس المحكمة عصا محمد ابراهيم ان "الجلسة القادمة نستكمل الاستماع الى ممثلي الدفاع للرد على الاتهام ..تؤجل القضية الى 3 نوفمبر".

و اوضحت المصادر ان المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين عقدت جلستها اليوم بالخرطوم واستمعت لردود مطولة من هيئات الدفاع عن المتهمين حول لائحة الاتهامات.

و هذه هي الجلسة السابعة لمحاكمة المتهمين و في حال ادانتهم سيواجهون عقوبات يمكن ان تصل الى الاعدام.

و خلع البشير من منصبه بعد احتجاجات شعبية استمرت عدة اشهر.

وأصدرت المحكمة الدولية في عامي 2009 و2010 مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس السابق عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون وزير الداخلية الأسبق، وعلي كوشيب قائد مجموعة مسلحة بدارفور ، بتهم"

ارتكاب جرائم إبادة جماعية" و"جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب" في إقليم دارفور غرب السودان.