كشف وزير التجارة كمال رزيق اليوم من البويرة ان وزارته بصدد اعداد مخطط وطني لمعرفة فضاءات التخزين "عام وخاص"وقدرة استعابها على المستوى الوطني، وذلك من اجل تنظيم عملية التخزين والتسويق .



الوزير وفي رده على انشغالات احد المنتجين لمادة البطاطا قال في السابق لم نكن نعلم بمكان تواجد فضاءات التخزين وعددها ومدى قدرة استعابها ، اما اليوم فاننا نشارف على عملية الانتهاء ، وهو ما يمكننا مستقبلا من ربح معركة التسويق الداخلي والخارجي وذلك بالتنسيق مع الوزارات الاخرى الصناعة والفلاحة، كما ان هذا الاجراء سيسهل من عملية التخزين في حالة وجود فائض الانتاج ومعه عملية توجيه الفلاح.



وكشف ذات الوزير ايضا ان من نقاط برنامج وزارته هو اخلقة العمل التجاري الذي اضحى حتمية وجب تطبيقها واحنرامها من طرف الفلاحين وتشمل هذه الاخلقة بمراقبة الاسعار انطلاقا من الفلاح واعتمادا وصل اثبات والتي تعتبر وثيقة رسمية تعتمدها الوزارة .



