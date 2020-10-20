بايرن ميونيخ يعلن إصابة غنابري بكورونا

رياضة
20 أكتوبر 2020 () - واج/س.أ
0 قراءة
+ -

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الثلاثاء عن إصابة لاعبه الدولي سيرج غنابري، بفيروس كورونا المستجد عشية مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء يوم الأربعاء على ملعب أليانز أرينا، بالجولة الأولي من دور المجموعات لرابطة أبطال أوروبا.

 وجاء في بيان النادي عبر الموقع الرسمي :" أثبت فحص سيرج غنابري ، 25 عامًا ، إصابته بـ COVID-19".

 تابع :" لاعب بايرن ميونيخ يعمل بشكل جيد، هو في الحجر الصحي بالمنزل".

 من المقرر أن يغيب غنابري عن مباريات الفريق البافاري خلال الفترة المقبلة وفقاً للبرتوكول الطبي.

في نفس السياق

الدخول المدرسي لأقسام "التحضيري" سيكون في 15 نوفمبر
كورونا : توزيع الإصابات على الولايات
223 إصابة جديدة بكورونا
حملة توعوية حول السلامة المرورية وكورونا
كلمات دلالية:
كورونا

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول