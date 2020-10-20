أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الثلاثاء عن إصابة لاعبه الدولي سيرج غنابري، بفيروس كورونا المستجد عشية مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء يوم الأربعاء على ملعب أليانز أرينا، بالجولة الأولي من دور المجموعات لرابطة أبطال أوروبا.

وجاء في بيان النادي عبر الموقع الرسمي :" أثبت فحص سيرج غنابري ، 25 عامًا ، إصابته بـ COVID-19".

تابع :" لاعب بايرن ميونيخ يعمل بشكل جيد، هو في الحجر الصحي بالمنزل".

من المقرر أن يغيب غنابري عن مباريات الفريق البافاري خلال الفترة المقبلة وفقاً للبرتوكول الطبي.