اصدرت محكمة البويرة اليوم في قضية الموقوفين التسعة في احداث مشدالة الاخيرة احكاما ب6 اشهر حبس نافذ في حق شابين وتعلق الامر ب "س،م" و "ل، ا" وادانة سبعة اخرين ب 6 اشهر حبس موقوفة النفاذ.



وكانت نيابة محكمة البويرة قد التمست في السابق تسليط الحكم ب ثلاثة سنوات سجن نافذة ومائة ألف دينار في حق الموقوفين التسعة في احداث مشدالة الاخيرة.



هذا أقدم مساء اليوم مجموعة من سكان بلدية مشدالة بشرق مقر ولاية البويرة على غلق الطريق الوطني رقم 26 في نقطة بواعكلان، باستعمال الحجارة والمتاريس وذلك تعبيرا منهم على قرار الحكم الصادر بالحبس في حق شابين من بين التسعة الذين تم توقيفهم خلال احداث مشدالة السبت ماقبل الماضي.



