مكن مانشستر يونايتد الإنكليزي من الانتصار على مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب بارك دي برانس بالعاصمة باريس ضمن الجولة الافتتاحية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



وكان الشياطين الحمر هم البادئين بالتسجيل عبر قائد الفريق برونو فيرنانديز من ركلة جزاء أثارت بعض الجدل بسبب قيام الحكم بإعادتها بعد تصدي حارس باريس سان جرمان لها، وزذلك في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.



وجاء رد الباريسيين بالنيران الصديقة برأس المهاجم أنطوني مارسيال خطأ في مرمى فريقه خلال محاولته التصدي لركلة ركنية في الدقيقة 55.



وعلى الرغم من محاولات الفريقين المتكررة لخطف هدف الفوز لم يتمكنا من تغيير نتيجة المباراة مع تألق حارسي المرميين الكوستاريكي كيلور نافاس في المرمى الباريسي والإسباني ديفيد دي خيا في المرمى الإنكليزي.



وبينما بدت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل اختطف ماركوس راشفورد هدف الفوز في الدقيقة 87 لمانشستر يونايتد.



وبهذه النتيجة حل الفريق سان جرمان في المركز الثالث ويونايتد في الثاني بالمجموعة الثامنة خلف إر بي لايبزيغ الألماني بفوزه السهل 2-0 على أرضه ضد باشاك شهير التركي، الوافد الجديد على المسابقة والذي تذيل المجموعة.