تراجع أسعار النفط بفعل زيادة المخزونات الأمريكية
مال و أعمال
21 أكتوبر 2020 () - ك.ب/وكالات
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط توقعات بزيادة مخزونات الخام في أمريكا بأكثر من نصف مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.72% إلى 42.85 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة 43:07 صباحاً بتوقيت الجزائر. كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 0.62% عند 41.44 دولاراً للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد صعدت بنحو 1.5% عند تسوية التعاملات، مع آمال صفقة تحفيز الاقتصاد الأمريكي ورغم تسارع معدل إصابات "كوفيد-19" حول العالم.
وعند التسوية، زاد سعر عقد خام "برنت" القياسي تسليم شهر ديسمبر بنحو 1.3% ما يوازي 54 سنتاً ليصل إلى 43.16 دولار للبرميل. كما ارتفع سعر العقود المستقبلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر نوفمبر بنحو 1.5% ما يعادل 63 سنتاً ليصل إلى 41.46 دولار للبرميل، في اليوم الأخير لهذا العقد.