تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط توقعات بزيادة مخزونات الخام في أمريكا بأكثر من نصف مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.72% إلى 42.85 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة 43:07 صباحاً بتوقيت الجزائر. كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 0.62% عند 41.44 دولاراً للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد صعدت بنحو 1.5% عند تسوية التعاملات، مع آمال صفقة تحفيز الاقتصاد الأمريكي ورغم تسارع معدل إصابات "كوفيد-19" حول العالم.

وعند التسوية، زاد سعر عقد خام "برنت" القياسي تسليم شهر ديسمبر بنحو 1.3% ما يوازي 54 سنتاً ليصل إلى 43.16 دولار للبرميل. كما ارتفع سعر العقود المستقبلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر نوفمبر بنحو 1.5% ما يعادل 63 سنتاً ليصل إلى 41.46 دولار للبرميل، في اليوم الأخير لهذا العقد.