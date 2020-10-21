حذر وزير التجارة كمال رزيق، التجار من أي زيادة في أسعار اللوازم المدرسية، مؤكدا "توفر مخزون كاف من أجل تغطية احتياجات التلاميذ وبأسعار معقولة".

وأبرز كمال رزيق في ندوة صحفية على هامش زيارة عمل قام بها أمس إلى البويرة "ضرورة سهر السلطات المحلية بكل ولاية" على "احترام المعايير فيما تعلق بأسعار اللوازم المدرسية" من أجل السماح "لأولياء التلاميذ بالتكفل بأريحية باحتياجات أولادهم خلال فترة الدخول المدرسي".

واسترسل قائلا إنه لا "يوجد أي سبب لرفع أسعار هذه المواد، لاسيما خلال الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19". وطمأن الوزير، أولياء التلاميذ، "بتوفر اللوازم المدرسية" التي سيتم وضعها في المتناول "بأسعار معقولة من أجل ضمان دخول مدرسي هادئ ومرن".

ومن أجل ضمان تطبيق هذه التوصيات، أعطى الوزير رزيق أوامر لكل المديريات المحلية لقطاعه من أجل القيام ابتداء من اليوم الأربعاء بدوريات مراقبة على مستوى المحلات المعنية من أجل الوقوف على مدى احترامها للأسعار المحددة في المجال"، محذرا أن كل "خرق لهذه التوصيات أو زيادة غير مبررة للأسعار ستؤدي إلى الغلق".