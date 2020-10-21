شرع الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل وتفقد لولاية باتنة، حيث أشرف على افتتاح الموسم الدراسي الجديد 2020 -2021 من المدرسة الابتدائية، عبد الرحمن الأخضري، بوسط مدينة باتنة.

شدد جراد على أهمية احترام جميع التدابير الوقائية من فيروس كورونا مناشدا الأولياء مساعدة الأطقم التربوية للحفاظ على صحة التلاميذ في هذه المرحلة.

كما أعلن الوزير الأول، أنه سيتم تعميم استعمال اللوحات الإلكترونية في جميع الأطوار الدراسية بجميع ولايات الوطن.