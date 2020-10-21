يقترب الدولي الجزائري السابق رياض بودبوز من الالتحاق بالدوري القطري لكرة القدم.

وقالت جريدة " لكيب" الفرنسية أن لاعب سانت اتيان يتواجد منذ أمس في الدوحة للتفاوض مع ادارة ناديه الجديد.

وحسب المصدر ذاته فان الأمور تسير في الطريق الصحيح بين الطرفين ولم يبقى سوى ترسيم العقد. وتابع رياض بودبوز المباراة الأخيرة لفريقه أمام نادي نيس من على المدرجات بعد استبعاده من قبل المدرب كلود بويال الذي لم يعد يرغب في مواصلة بودبوز لمشواره مع سانت اتيان.