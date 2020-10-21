تفاجأ أولياء تلاميذ عدة مدراس ابتدائية ببشار برفض استقبال أبنائهم، وغلق الأبواب في وجوههم بقرار من مديري هذه المؤسسات، بمبرر أن سلامة التلاميذ في خطر.

وقال رؤساء جمعيات أولياء عدة مدارس ابتدائية أن أبلغوا أن صحة أبنائهم في خطر، نظرا لانعدام النظافة وعدم استفادة هذه المدارس من مخطط عمليات التعقيم الواسعة لتطهير جميع الهياكل و الأقسام، التي اقتصرت فقط على بعض الابتدائيات دون غيرها.

وأبلغ أولياء التلاميذ صراحة من طرف مديري هذه الابتدائيات أنهم لن يتحملوا مسؤولية استقبال التلاميذ في ظل هذه الظروف الكارثية وفي ظل عدم وجود مخطط فعال لمواصلة الإجراءات الصحية والوقائية التي نادت بها وزارة التربية لضمان دخول اجتماعي في ظل ظروف صحية سليمة.